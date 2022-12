Trapattoni ricorda Pelé: “Con lui fui molto più mediano che gentiluomo”

Giovanni Trapattoni, ex calciatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni su Pelé: il brasiliano è scomparso ieri a 82 anni

Sull'amichevole del '63 tra Italia e Brasile: "Pressati dalle locandine, i brasiliani lo mandarono in campo. Era mezzo stirato, non ricordo un fallo, fu un gioco da ragazzi. Tenne botta per 25-26 minuti, poi uscì".