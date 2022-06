Totti: “Zaniolo? Gli ho dato qualche consiglio, non so se l’abbia recepito”

"Già tempo fa parlai con Nicolò, gli diedi qualche consiglio. Però non so se l'abbia recepito o meno... L'ultimo pensiero spetta sempre a lui, dovesse rimanere alla Roma capirebbe l'importanza di questa maglia e onorerebbe i tifosi. Hanno fatto qualcosa di diverso, quest'anno, metterei per prima cosa il rispetto nei confronti dei tifosi. La scelta migliore starà a lui".