Totti su Ibrahimovic: “Con i miei assist avrebbe fatto cento gol in più”

L'ex calciatore della Roma Francesco Totti ha parlato dell'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic. Ecco la battuta sugli assist

"Ibra è stato un leone in campo e fuori. Io che lo stimo tanto gli auguro di non trasmettere mai un senso di tenerezza in chi lo vede in seconda fila in panchina o peggio ancora fare fatica in campo. Io nell'ultimo mio anno, rivedendomi in tv, mi facevo tenerezza. Ibra nella carriera ha scelto, anche per caricarsi, di essere divisivo. A lui piace anche essere fischiato, e spero per lui che abbia sempre una parte dello stadio che lo acclama e una che lo maledice, perché lo teme. Senza dover trascinare il finale. Io so che significa vivere una stagione in cui resti a guardare e nel mio caso stavo pure bene fisicamente. Un anno può diventare infinito".