Totti e Del Piero: “Pallone d’Oro? Ecco perché non lo abbiamo vinto”

NEWS MILAN – Ricordi, risate e retroscena nell’intervista a quattro su Sky Sport tra Paolo Maldini, Alex Del Piero, Francesco Totti e Javier Zanetti. Nessuno di loro ha vinto il Pallone d’Oro, e per quanto e come ha vinto Maldini, lo avrebbe certamente meritato. Ma la domanda viene posta ai due attaccanti, Totti e Del Piero, che sono stati tra i fantasisti più geniali del calcio italiano e mondiale.

Il pensiero di Totti: “È un premio che tutti cercano di vincere, ma non è semplice. Io rispetto ad Alex avevo meno possibilità perché Roma è una piazza particolare, non tutti gli anni si ha la possibilità di vincere scudetti o coppe. Ma è un trofeo che sicuramente avrei voluto”.

La risposta di Del Piero: “Ci sono stati un paio di anni in cui ci sono andato vicino e non è accaduto, non so per quale motivo, ma non ho rimpianti particolari”. E poi: “Non era il trofeo che volevamo vincere…”, conclude Totti.

