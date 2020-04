Capitani per l’Italia: l’intervista di Maldini, Zanetti, Del Piero e Totti

NEWS MILAN – In diretta video su Sky Sport 24 tutti e quattro i capitani degli ultimi anni di Milan, Inter, Juventus e Roma. Parliamo ovviamente di Paolo Maldini, Javier Zanetti, Alex Del Piero e Francesco Totti. Ecco le loro dichiarazioni.

Paolo Maldini ha superato da poco il coronavirus, ecco le sue condizioni: “Ho provato oggi ad allenarmi in palestra: dopo 10 minuti non ce la facevo più. Avevo capito subito che era qualcosa di diverso”.

Su Euro 2000, due episodi divertenti:

Totti: “Quando dissi a Paolo che, contro l’Olanda, avrei fatto lo scavetto… Mi ha guardato con una faccia…”

Maldini: “In quella semifinale alla fine sono stato l’unico che ha sbagliato il rigore…”

Totti: “Perché volevi far fare bella figura a Toldo…”

Domanda per Javier e Paolo: come si fermavano due numeri 10 come Totti e Del Piero?

Zanetti: “Era difficile, ancora oggi nelle partite di beneficienza lo è. Da parte mia però c’è sempre stato massimo rispetto e massima lealtà”

Maldini: “Li ringrazio per quello che hanno detto prima su di me, ma il segreto era solo uno: dimenticare tutto ciò e… entrare duro! Scherzi a parte, è lo spirito del calcio… Ma con loro ci siamo fatti anche tante risate…”

“Soprattutto a palla lontana…”, dice Totti.

Che capitano è stato Maldini per voi, in Nazionale?

Totti: “Una sola parola. Esemplare”

Del Piero: “Cercavo di pensare a qualcosa che abbia sbagliato nella sua carriera, ma non la trovo. Francesco ha trovato la parola giusta. Anche nelle dinamiche in cui l’allenatore era suo papà”

Consigli per un giovane per arrivare a indossare la fascia di capitano?

Del Piero: “Mi sono sempre ispirato a chi mi dava ispirazione, non per forza persone nel mondo del calcio. Persone che hanno fatto scelte forti. Consiglio? Vivere al 100% quello che stai facendo, ascoltare tutti e avere la forza di fare scelte”

Maldini: “Vivere di passione. Quando è arrivata la fascia ho sentito il peso e l’orgoglio: ho avuto tanti esempi, ma poi decidi tu che strada prendere perché ognuno di noi è unico”

Zanetti: “Prima cosa essere te stesso. Poi rispetto e lealtà”.

Totti: “Portare la fascia non è facile. Ci vogliono coraggio, rispetto e devi sempre onorarla”.

Totti e Del Piero raccontano i loro addii a Roma e Juve:

Totti: “L’addio? Una giornata particolare, non pensavo la gente potesse arrivare a questo punto. La metto davanti anche alla conquista di scudetto e mondiale per le emozioni che mi ha fatto provare. Quello è amore, tra me e loro, e nessuno me lo toglierà mai”.

Del Piero: “Potrei fare copia-incolla. L’onda emotiva che arriva ti travolge anche se in qualche modo ti eri preparato a quel momento e avevi cercato di prevederlo. Vedere la reazione della gente, tutti in piedi a piangere, felici ma tristi: un numero di emozioni imbarazzante. Momenti che toccano nel cuore. Per me rimane una giornata unica sotto tutti gli aspetti”.

Rimpianto di non aver mai vinto il Pallone d’Oro?

Totti: “E’ un premio che tutti cercano di vincere ma non è semplice. Io rispetto ad Alex avevo meno possibilità perché Roma è una piazza particolare, non tutti gli anni si ha la possibilità di vincere scudetti o coppe. Ma è un trofeo che sicuramente avrei voluto”.

Del Piero: “Ci sono stati un paio di anni in cui ci sono andato vicino e non è accaduto, non so per quale motivo, ma non ho rimpianti particolari”.

“Non era il trofeo che volevamo vincere…”, conclude Totti.

Cosa significa vincere un Mondiale? Risponde Del Piero: “Mi rimane il senso di completezza che un calciatore può avere in maniera totale. Non riuscirei a descriverlo in modo diverso. E’ l’apice per un calciatore”.

Anche Totti-Del Piero forse avrebbero potuto giocare insieme? La loro risposta:

Totti: “Vero, eravamo simili ma con caratteristiche comunque diverse. Invece tanti allenatori hanno scelto di scegliere, o uno o l’altro”.

Del Piero: “Con Trapattoni l’abbiamo fatto, abbiamo dimostrato che potevamo coesistere. Per il resto poche volte, e c’è grande rammarico per questo”.

Mondiale 2006, competizione e lotta per il ruolo ha inciso sulla vostra amicizia?

Del Piero: “Assolutamente no, eravamo davvero un gruppo unito. C’erano talmente tante cose in ballo, ma soprattutto un Mondiale, che non potevano nascere egoismi”

Totti: “Non sarà una partita o una scelta di un allenatore a toglierci l’amicizia”, commenta Totti parlando ancora… al presente. “Certo, perché potremmo ancora dire la nostra!”.

