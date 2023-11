Totti: “Io, Maldini e Baggio fuori dal calcio? Significherà qualcosa”

Sono molti i giocatori che, una volta finita la carriera in campo, cercano fortuna come dirigenti. Francesco Totti , leggenda della Roma, non fa al momento parte della dirigenza giallorossa. 'Er Pupone' ha parlato proprio di questo a Il Corriere della Sera. Il suo pensiero va anche ad altri calciatori come Paolo Maldini o Baggio .

«Il modo in cui è finita la mia storia con la Roma, sì, mi è dispiaciuto. La verità è che quando nel calcio non servi più non c'è più rispetto. Con un ruolo definito tornerei. E mi piacerebbe con Mourinho, è il numero uno. Se Maldini, Del Piero, Baggio ed io siamo fuori dal calcio, significherà qualcosa. no?».