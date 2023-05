Totti: “Con la sentenza si riapre tutto il discorso Champions League”

Infine, Totti ha concluso parlando della soddisfazione di avere ben tre squadre italiane nelle finali europee: "Tre squadre italiane in Europa? Speriamo sia un inizio, spero che qualcuna possa portare il trofeo in Italia, per far capire alle altre nazioni che l'Italia è sempre tra le più importanti". LEGGI ANCHE:Milan, occhi su un ex esterno del Barcellona >>>