Tottenham, Stellini: “Conte guiderà la squadra in Champions League”

Cristian Stellini, vice di Antonio Conte, ha rilasciato delle dichiarazioni alla vigilia di Wolverhampton-Tottenham. Queste le sue parole: "Antonio tornerà a Londra domenica e guiderà la squadra in Champions. Sono stati i dottori a decidere che Antonio tornasse domenica e non sabato. Avevano parlato di un mese dopo l’operazione, periodo che scadrebbe sabato ma loro gli hanno imposto di tornare domenica. Antonio è frustrato per non essere qui, ma deve seguire le indicazioni dei medici". Sulla sconfitta in FA Cup contro lo Sheffield United per 1-0, Stellini ha proseguito così il suo intervento: "Difficile mettere da parte risultati come quello. Abbiamo sbagliato l’approccio alla partita: facile essere arrabbiati dopo, dovevamo esserlo prima. Qui tutti dicono di voler vincere, ma solo i tifosi possono avere aspettative e basta. Noi dobbiamo dimostrare col nostro lavoro quello che siamo capaci di fare, e in FA Cup non è stato abbastanza".