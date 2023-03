Tottenham-Milan, De Grandis: “Penso che giocherà comunque Krunic”

Stefano De Grandis ha parlato della possibilità di vedere Rade Krunic titolare in Tottenham-Milan anche se dovesse recuperare Brahim Diaz

A due giorni da Tottenham-Milan, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, è intervenuto negli studi di Sky Sport Stefano De Grandis. Il noto giornalista ha voluto esprimere un proprio parere sulle scelte che farà Stefano Pioli in vista della gara, sottolineando come a suo modo di vedere Rade Krunic potrebbe giocare comunque titolare anche se dovesse recuperare Brahim Diaz. Di seguito le sue parole.