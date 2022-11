Tottenham-Leeds 4-3, Conte: “Mostrato grande carattere e voglia”

Sulla partita con il Leeds: "Penso sia stata una bella partita per i tifosi e per chi era allo stadio. Sono gare divertenti. Se guardo il lato positivo, i miei calciatori hanno mostrato un grandissimo carattere. Non abbiamo mollato e abbiamo sempre avuto la voglia di vincere. Il lato negativo è che non possiamo concedere tre gol. Dobbiamo trovare stabilità per avere risultati. Difficile giocare 13 partite in 43 giorni, non puoi lavorare sulla tattica. Finire primi nel girone di Champions League e in top 4 in Premier League è un buon risultato prima della sosta."