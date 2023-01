Conte: “Momento difficile, rifletto sul futuro. Mi manca la famiglia”

L'ex allenatore di Juventus , Nazionale Italiana e Inter ha ammesso di sentire molto la distanza dalla moglie Elisabetta e dalla figlia quindicenne Vittoria, entrambe rimaste a vivere in Italia. "Quando lavori e il lavoro è in cima alla tua mente e nella tua testa, forse ci dimentichiamo di stare con la famiglia e gli amici . Questa è la nostra passione e per la passione abbiamo perso molte cose".

"Ma quando accade questa situazione, inizi a pensare che forse è bene dedicare più tempo alla famiglia e ai tuoi amici, e anche a te stesso. Il lavoro non è tutto nella vita", la riflessione finale di Conte. "Sicuramente avere la mia famiglia in Italia non va bene … non va bene. Ma quando hai un figlio o una figlia e dei bambini a scuola allora devi rispettarli perché se ogni anno o due devi portare i tuoi figli a cambiare totalmente il loro ambiente. Non voglio influenzare la vita della mia famiglia". Possibile, a questo punto, che a fine stagione, quando scadrà il suo contratto con gli 'Spurs', tornerà nel nostro Paese.