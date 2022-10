Torino-Milan, Pobega: “Troveremo un ambiente caldo. Partita intensa”

Tommaso Pobega , centrocampista del Milan di Stefano Pioli che nella passata stagione ha militato in prestito nel Torino di Ivan Jurić ha parlato, ai microfoni di 'SportMediaset', della partita di domenica sera contro i granata ma non soltanto. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla laurea in economia: "Ho finito gli esami, ora sto facendo la tesi, spero di consegnarla a metà dicembre e che sia a posto. Penso di laurearmi tra gennaio e febbraio 2023". Ritiro dal calcio o no? Ibrahimovic svela tutto in quest'intervista >>>