Torino-Milan, Cairo: “Dispiace per il risultato, adesso testa alta” | News

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato una dichiarazione al termine del match perso contro il Milan per 0-7

Nella gara di ieri sera, il Torino allenato da Davide Nicola, ha subito una pesantissima sconfitta contro il Milan di Stefano Pioli. La gara, infatti, è terminata 7-0 in favore dei rossoneri, padroni assoluti del campo dello 'Stadio Olimpico Grande Torino'. Al termine del match, il presidente granata, Urbano Cairo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai giornalisti presenti all'interno dello stadio. Queste le sue parole. "Dispiace questo risultato ma dobbiamo essere focalizzati sullo Spezia. Nicola ha fatto le sue scelte e le ha fatte sempre bene, se abbiamo fatto in 16 partite 22 punti è per questo, i giocatori che ha schierato dall'inizio sono quelli che avevano cambiato la partita a Verona. Ora dobbiamo concentrarci e preparare la partita con la mente sgombra. Ho cenato con la squadra, ho visto i giocatori, ho detto di alzare la testa, queste cose succedono, delle volte abbiamo fatto delle rimonte quindi la squadra non si dà per vinta. La voglia di provarci è quello che ti ha fatto scoprire troppo e prendere gol in contropiede. Penso positivo, dobbiamo pensare a far bene sabato". Intanto il Milan rimette gli occhi su un terzino: le ultime.