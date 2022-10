Torino-Milan 2-1, Serafini: “Persa fisicamente, sono mancate le energie”

Una brutta partita per il Milan di Stefano Pioli, che non è riuscito a lasciare il suo graffio e ha perso per 2-1 contro il Torino. I rossoneri sono sembrati lontani dal loro massimo potenziale e hanno subito pesantemente la fisicità dei granata. Una sconfitta che permette al Napoli di allontanarsi in testa alla classifica, che ora è distante sei punti. A parlarne ai microfoni di Milan TV è stato Luca Serafini: "Il Torino è una squadra in fiducia che ha avuto tutta la settimana per preparare la sfida. Noi non siamo riusciti a fare quello che disse Pioli in conferenza. I granata hanno vinto quasi tutti gli scontri fisici e ci sono mancate l'energie. La testa poi non ha aiutato. Purtroppo i cambi non hanno dato il guizzo che ci si aspettava". Pioli alla Juventus? 'Repubblica' ha detto che ... >>>