Torino, Cairo: “Calendario impegnativo, abbiamo subito Milan e Atalanta”

Intervistato a margine della presentazione del calendario di Serie A , Urbano Cairo , presidente del Torino , ha parlato dell'esordio in campionato contro il Milan . Il numero uno dei granata ha ammesso che sarà un inizio impegnativo per il gruppo allenato dal nuovo tecnico Paolo Vanoli . Ecco le parole di Cairo .

"Un calendario con una partenza impegnativa. Abbiamo subito Milan e Atalanta, due squadre titolate e importanti. Poi andremo in casa del Venezia che è una neopromossa, quindi certamente sarà vogliosa e sarà animata da spirito combattivo. Come sempre, prima o poi si devono incontrare tutte le squadre…, ma certamente è per noi una partenza importante".