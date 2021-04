Torino, Cairo: “Scaroni, ti stimo. Ma dimettiti da Consigliere di Lega”

Urbano Cairo, Presidente del Torino, ha chiesto al collega Paolo Scaroni, numero uno del Milan, di fare un passo indietro. Le sue parole

Urbano Cairo , Presidente del Torino , ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del 'Corriere della Sera' oggi in edicola . Argomento, ovviamente, la SuperLega . Queste alcune delle dichiarazioni di Cairo.

Cairo sul suo stato d'animo sul progetto SuperLega: "Partiamo dal calcio italiano: questa SuperLega è un attentato alla sua salute, all’interesse collettivo. Tre società, Juventus, Inter e Milan, hanno pensato esclusivamente alla loro salute economica, ai loro interessi. Non si preoccupano minimamente degli altri club, delle loro esigenze, dei loro problemi. Attenzione, società che pagano regolarmente gli stipendi, che faticano, lavorano, programmano con coscienza l’attività. E non mi pare proprio che in quel gruppo di 12 club, destinati a diventare magari 15, che promuovono la SuperLega si rispettino certe regole virtuose, di sana gestione finanziaria, anzi tutt’altro".