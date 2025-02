Torchia: “PSV e Feyenoord inferiori a Juventus e Milan. Ma gli olandesi…”

Intervistato a Tmw Radio, Davide Torchia ha parlato del Milan e della Juventus dopo le eliminazioni dalla Champions League per mano di Feyenoord e PSV: "PSV e Feyenoord erano più forti di Milan e Juventus? No, come potenzialità di organico. Ma non è per fare il tifoso. Però sono squadre che sono abituate a giocarsela, soprattutto in casa si entusiasmano subito. Il PSV ha fatto un'ottima prestazione contro la Juve ma viene da un periodo non facile, si è fatto recuperare 6-7 punti negli ultimi mesi dall'Ajax. Non era facile ribaltarla con la Juve ma alla fine hanno avuto quell'entusiasmo che ti trascina".