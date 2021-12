Toni: “Milan in fase calante, giocare una volta a settimana è una fortuna”

L'ex calciatore Luca Toni ha parlato del momento di un Milan in fase calante. Giocare una volta a settimana è una fortuna

L'ex calciatore Luca Toni ha parlato del momento di un Milan in fase calante. Giocare una volta a settimana è una fortuna. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "È in fase calante, ma ora ha solo il campionato e giocare solo una volta alla settimana è una bella fortuna, quando devi vincere per forza però ci sono pressioni mentali. Finalmente è un bel campionato e penso sarà bello fino alla fine".