Toni: “Ibrahimovic e Giroud? Altroché vecchietti, hanno sempre fame”

Luca Toni elogia i "vecchietti" della Serie A, tra i quali sono presenti Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, per la loro grande fame

Luca Toni ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato dei bomber della Serie A , citando Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud . L'ex Campione del Mondo ha elogiato la scelta del Milan di puntare sull'usato sicuro in un momento difficile causa Covid, sottolineando come questi due attaccanti abbiano una grande fame nonostante l'età avanzata.

A tal proposito, ecco il pensiero di Toni: "La fame conta tantissimo per i grandi giocatori, perché hanno un passato importante e non hanno intenzione di fare figuracce. Pensiamo a Giroud, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic e Dzeko: questi attaccanti giocheranno fin quando si sentiranno bene e faranno la differenza. Il giorno in cui CR7 farà due gol in un intero campionato capirà da solo che deve smettere".