Tonali: “Ho visto dei video del Milan di Ancelotti. Che emozioni!”

Sandro Tonali , centrocampista del Milan, parla da vero tifoso rossonero. I video di Carlo Ancelotti e la carica per la Champions League: queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Amazon Prime Video'.

Tonali sulla Champions

"Ogni tanto mi capita di rivedere video di anni passati molto importanti per il Milan in Champions, e mi è capitato ieri di rivedere i video con Ancelotti in panchina. E ti dà quelle emozioni che stai vivendo".