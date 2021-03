Tonali su Gattuso: “Per me è come un papà” | News

Tonali: “Gattuso mi cazzia sempre”

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Sandro Tonali ha parlato del Milan e di Rino Gattuso, prossimo avversario dei rossoneri. “Non molliamo mai, siamo una grande squadra. Sono felice di quello che stiamo facendo. E’ il momento più bello, insieme a quello in cui sono arrivato che è stato molto emozionante. Ogni tanto sento Gattuso. E’ come un papà per me nel mondo del calcio. Ti può dare consigli, sia come persona che come calciatore. Non ci sentiamo spesso, ma ogni tanto nel corso della stagione. Mi cazzia sempre, è fatto così. Diciamo che ti elogia poco e pretende tanto da tutti: è giusto così”. Sempre Tonali ha rilasciato un’intervista su Milan TV.