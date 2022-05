Tonali: “Vorrei provare a vincere la Champions League con il Milan”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan vincitore del 19° Scudetto, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'. Le sue dichiarazioni

Daniele Triolo

Sulla patente presa proprio ieri: "Esaminatore interista ma io sono stato perfetto: avevo dormito dalle sei a mezzogiorno di ieri mattina, domenica ho evitato di bere troppo …".

Sulla favola che sta vivendo: "Quando vinci cambia tutto, se possibile l’attaccamento alla maglia aumenta. Ero bambino in strada a Sant’Angelo Lodigiano, paese milanista, per la festa da tifoso. A Reggio Emilia è stato pazzesco, ma ho realizzato quanto abbiamo fatto solo una volta tornati a Casa Milan: ho letto l’emozione negli occhi della gente intorno a noi, allucinante. Mi sono detto: non prenderò il telefono in mano per video o foto, questi momenti devo viverli e tenerli sempre con me”.

Sul fatto che possa montarsi la testa: "Non c’è questo pericolo. La Serie B mi ha fatto bene, prendi calci e pugni a palla lontana. Gli avversari sono martelli, hai due strade: o essere mangiato o essere più forte degli altri per emergere".

Tonali sul prossimo salto con il Milan: "A Santa Lucia ho già chiesto troppo, ma sognare non costa nulla e allora in futuro vorrei provare a vincere la Champions League con questa maglia. Sarebbe indescrivibile".

Tonali su cosa ha avuto il Milan in più della concorrenza: "La fame. C’erano avversarie più forti sulla carta, come l’Inter, ma nessuno aveva più voglia di noi. Ci abbiamo messo passione, cuore, emozione, valori. Così puoi arrivare ovunque: noi lo abbiamo dimostrato".

Su Zlatan Ibrahimović: "Zlatan dà sicurezza, basta che ci sia. Vederlo seguire la partita in piedi in panchina, vale più di mille gesti. Lui decide per sé e per noi, potrebbe starsene nel suo e invece è un campione che pensa prima agli altri: ci ha preso per mano come figli. Spero continui: alza il livello, è determinante in campo e fuori".

Su come si è creata l'intesa in questo Milan: "L’anno scorso ci è servito per studiarci, conoscerci meglio, diventare quelli di oggi. Pierre Kalulu è stata la rivelazione ma poi penso a Fikayo Tomori e Mike Maignan, venivano da altri campionati e sono stati subito decisivi. Se cercate Mike possibile che lo troviate a Milanello anche ora: ha una voglia matta di migliorarsi. Se io arrivavo un’ora e mezzo prima per fare terapie, lui era già lì. La prima volta che l’ho visto ho pensato: 'Questo è enorme".

Su Gianluigi Donnarumma: "Mi ha scritto lui. Spero sia felice del nostro successo come io lo sono del suo. È andato a Parigi e ha vinto subito, sapeva che qui c’era un percorso da fare. Mattoncino dopo mattoncino abbiamo costruito la nostra vittoria".

Sul vincitore dell'Oscar come miglior giocatore della stagione: "Rafael Leao, per le partite che ci ha fatto vincere quando eravamo in difficoltà. Ha dato concretezza e punti, al di là delle giocate. Se parte palla al piede sai che arriva, io per primo ne ho approfittato: contro il Verona mi ha messo lui nelle condizioni di segnare due volte. Non ci sono miei meriti se non quello di essermi fatto trovare al posto giusto, il resto è opera sua".

Sul suo merito più grande: "Il gol alla Lazio, per il momento in cui è arrivato è stato il più pesante della stagione. Un altro gol arrivato da dentro l’area piccola, devo aggiungerne altri da fuori. E migliorare nella scelta dei tempi sui contrasti, troppe volte mi espongo al rischio ammonizione. Migliorerò, mi ispiro a Thiago Alcantara. Rivedo ogni mia partita, tranne l’ultima: avrò tempo per farlo".

Sui momenti chiave nella conquista dello Scudetto: "Il derby di ritorno. Contro l’Inter ce la giochiamo alla pari ormai da anni ma in quel caso, sotto di un gol, ci ha costretto a fare una scelta. Potevamo pensare che ormai fosse finita oppure provarci. La doppietta di Olivier Giroud ci ha dato una spinta che poi ha fatto la differenza. Ha caricato noi e tutto l’ambiente".

Sulla sua permanenza al Milan con taglio dell'ingaggio: "Alla fine ricordo la telefonata di Paolo Maldini che mi dice: 'Tranquillo, sei per la seconda volta un nuovo giocatore del Milan'. Lì ho messo il punto e sono ripartito. Arrivava dopo settimane di trattative, non un giorno o due: ringrazio i miei agenti (Giuseppe Riso e Marianna Mecacci, ndr.) per aver fatto tutto il possibile per realizzare il mio desiderio, per me hanno fatto davvero tantissimo. E grazie anche a Massimo Cellino per essere stato di parola: ha detto che voleva solo la mia felicità, e la mia felicità era qui".

Sul volere restare al Milan per sempre: "Ridurmi lo stipendio per il Milan era stato il mio ultimo pensiero, come lo sarà il rinnovo. Perché è certo che io voglio stare qui, contratto dopo contratto. Sarebbe bello diventare una bandiera, ma non guardo così tanto oltre per scaramanzia. Sono così legato a questi colori da sapere che il mio prolungamento non sarà mai un problema, giusto che la società pensi prima ai compagni in scadenza che a me: ho già un accordo per altri quattro anni. Voglio essere l’ultimo dei pensieri".

Su quando ha capito di essere entrato in una nuova fase della carriera: "Fin dall’inizio della stagione mi sono sentito diverso. Avevo più feeling con i compagni, con meno timore nel rischiare qualcosa. Ero libero".

Sul messaggio più bello ricevuto e su quello che manderà: "Mia nonna che viene a San Siro per Milan-Atalanta non è un messaggio, ma un gesto che mi ha fatto felice. Il mio telefono è in tilt, appena lo sblocco chiamerò per primo Gattuso: so che è felice che il Milan sia tornato a vincere".

Sul tatuaggio celebrativo per lo Scudetto: "Non so cosa, ma lo farò presto. Ho il braccio sinistro libero. E spero in futuro di riempirlo". Milan, pronto il regalo Scudetto per Pioli: le ultime news di mercato >>>

