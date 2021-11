Tonali: “L’Italia significa molto per me. E’ il sogno di qualsiasi bambino”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato anche della sua felicità di indossare la maglia della Nazionale

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della Nazionale Italiana. Il calciatore ha espresso tutta la sua felicità per essere stato convocato da Roberto Mancini: "Per me significa molto, è il sogno di qualsiasi bambino che ama il calcio, che ama la Nazionale e che spera un giorno di indossare questa maglia. È la cosa più bella che esiste nel calcio. Futuro? Preferisco pensare anno dopo anno, ma ho le idee chiare" Intanto il Milan sfida alla Juventus sul calciomercato per un centrocampista.