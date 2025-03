Tonali: “L’Inter di adesso ricorda il mio Milan. Quel gruppo era…”

Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Sandro Tonali, giocatore del Newcastle, ha parlato dell'Inter e fatto un paragone con il suo Milan: "L'Inter di adesso mi ricorda il mio Milan di Pioli. Oltre a essere bravo in campo, è sempre stato molto abile a creare il gruppo: lo ha costruito lui. Quando trovi dei calciatori che non giocano mai, ma che amano venire al campo e che esultano in panchina per un gol del 2-0 pur sapendo di non entrare, non è scontato".