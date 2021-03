Tonali: “La foto di Rio Ave sotto la pioggia ti fa capire da dove vieni” | News

Milan, le parole di Sandro Tonali

Intervenuto ai microfoni di Milan TV, Sandro Tonali ha rivelato un curioso particolare presente all’interno dello spogliatoio rossonero. “Io guardo spesso la foto in cui eravamo tutti uniti a centrocampo durante i calci di rigore, sotto la pioggia. Da quella foto, che abbiamo negli spogliatoi, ti scatta la scintilla e ti fa capire da dove sei arrivato e cosa hai passato per essere qui. Ti fa capire inoltre che hai dei meriti. Ce lo siamo guadagnati lottando e soffrendo. Sono cose importanti”. Leggi l’intervista completa del giocatore ex Brescia.