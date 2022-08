Tonali: “Danno Inter e Juve davanti al Milan? Non ci interessa”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'Sette', il settimanale del 'Corriere della Sera'. Ecco alcune dichiarazioni, in particolare sulla nuova stagione: "In tanti mettono Inter e Juve davanti a noi? Siamo soli con i nostri tifosi. Le cose che dicono, com'è stato per tutto l'anno scorso non ci interessano. Non possiamo cambiare i pensieri della gente, certo ci fa riflettere, ma, con tutto l'affetto, non ci interessa". Difesa, pronto un gran colpo per il Milan? Le ultime news di mercato >>>