Tonali: “In Champions non bene. Ma con lo Scudetto saremmo da 10”

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, ha analizzato quanto successo finora nella stagione del Milan di Stefano Pioli. Con sguardo al futuro

Sandro Tonali , centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni del 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Interrogato sul voto che darebbe al Milan per questo inizio di stagione, e se può essere un 10 come le vittorie in campionato nelle prime 11 partite, Tonali ha dichiarato quanto segue.

«Troppo alto. Anche perché in Champions non siamo andati bene. In campionato siamo da 9, per come stiamo giocando e dimostrando di essere una squadra in tutte le partite. Il 10 arriverà solo se vinciamo lo Scudetto».