Tonali: “Il mio ruolo nel Milan? Modulo e posizione, ecco cosa preferisco”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il colpo dell’estate rossonera, sin qui, è stato l’acquisto di Sandro Tonali, arrivato dal Brescia per un affare totale di 35 milioni di euro (formula con prestito oneroso, diritto di riscatto e bonus, più percentuale su futura rivendita: ecco tutti i dettagli). Oggi il giovane centrocampista classe 2000 si è presentato ufficialmente in conferenza stampa.

Tra i tanti temi trattati, Sandro Tonali ha risposto ad una domanda su quale possa essere il ruolo che ricoprirà in squadra: “Il modulo è l’ultima cosa. Non è molto importante. L’importante è sapere stare bene in campo. Che siano uno, due o tre mediani. Si entra in campo per fare meglio. Il modulo non cambia niente”.

Quale ruolo preferisce Tonali? Ecco la sua risposta: “Ho iniziato la prima stagione in Serie B al Brescia a due a centrocampo. Movimenti e fasi di gioco le so, sono sempre quelle. A tre passa di più tutto da te, le mezzali si abbassano. A due è più semplice, i movimenti sono legati con il tuo compagno, bisogna lavorare molto con lui”.

