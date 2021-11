Tonali: “Favoriti per lo scudetto? Il campionato è lungo, ma siamo cresciuti”

Sandro Tonali ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha detto se il Milan è favorito per lo scudetto e ha parlato della crescita della squadra

Intervenuto ai microfoni del 'Corriere della Sera', Sandro Tonali ha parlato della lotta scudetto e della crescita del Milan. Queste le parole del centrocampista rossonero. "Non siamo favoriti per lo scudetto, il campionato è lunghissimo ed è difficile dire se esiste davvero una favorita. Noi continuiamo sulla strada iniziata lo scorso anno. E non vogliamo fermarci. Abbiamo capito che sono partite che vanno vinte e basta, come ha sempre fatto il Milan nella sua storia. Ora siamo cresciuti anche nelle sfide con le squadre della parte destra della classifica e questo era uno step fondamentale".