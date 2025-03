Tonali: “Emozionante vincere un trofeo col Newcastle. Vi spiego una cosa…”

Intervistato subito dopo la vittoria del Newcastle contro il Liverpool, nella finale di Carabao Cup, Sandro Tonali, ex giocatore del Milan, ha parlato dell'emozione per il primo trofeo con la maglia dei Magpies. Il centrocampista italiano ha definito come incredibile la sensazione che prova dopo aver battuto i Reds per 2-1 nella finale della coppa nazionale, in cui si è stato sicuramente tra i migliori giocatori in campo, e ha sottolineato la differenza tra Premier League e Serie A. Ecco, di seguito, le parole dell'ex centrocampista rossonero, Tonali.