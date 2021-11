Tonali: “Derby, cercheremo di fare la partita senza snaturarci”

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, ha parlato del derby di Milano, l'atteso Milan-Inter, di domani sera, ore 20:45, a 'San Siro'

Sul fatto che il Milan arrivi al derby a + 7 sull'Inter campione d'Italia in carica, Tonali ha commentato: «Onestamente non me lo immaginavo. Ma noi pensiamo a noi stessi: la continuità sta facendo la differenza, siamo partiti come lo scorso anno con idee ben precise, grazie al lavoro di Pioli e alla vicinanza del club. La strada è quella giusta».