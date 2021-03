Tomori: “Scudetto? Da giocatori dobbiamo pensare al bersaglio grosso”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ammette le difficoltà di vincere lo Scudetto. Ma anche che nulla è impossibile per i calciatori rossoneri

Fikayo Tomori, difensore centrale del Chelsea in prestito al Milan, ha rilasciato una lunga e bella intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. In merito il sogno Scudetto per la squadra rossonera in questa stagione, Tomori ha dichiarato: "La distanza dall'Inter è grande, però non vedo perché non dovremmo crederci fino alla fine. Tornare in Champions League è un traguardo eccellente, ma da giocatori bisogna continuare a pensare al bersaglio grosso. E noi sappiamo che possiamo fare qualcosa di speciale". Leggi qui l'intervista integrale di Tomori alla 'rosea' >>>