Tomori: “Scudetto, possiamo vincere ancora. Maignan importante per noi”

Daniele Triolo

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'DAZN' dal ritiro invernale dei rossoneri a Dubai (UAE). Ecco, dunque, le dichiarazioni di Tomori.

Milan, le dichiarazioni di Tomori a 'DAZN' — Sulla possibilità di vincere di nuovo lo Scudetto: “Secondo me, la cosa più difficile è vincere ancora. Perché sappiamo bene come lo scorso anno non c’erano tante persone che pensavano che avremmo potuto vincere. Adesso abbiamo vinto, abbiamo lo scudetto sul petto e quando le squadre giocano contro di noi, lo fanno per non perdere e noi adesso dobbiamo cercare un altro modo di vincere e alzare la nostra mentalità. Possiamo vincere ancora e cerchiamo di fare di tutto per farlo”.

Su cosa gli ha lasciato, di positivo, la mancata convocazione ai Mondiali con l'Inghilterra: “Io sono sempre motivato. Ovviamente ero deluso, perché volevo andare alla Coppa del Mondo e per andare all’Europeo devo fare ancora di più. C’era delusione, sì, ma io ora sono felice e sono totalmente focalizzato sul Milan. Spero di arrivare bene, così come la squadra, alla prima partita dopo la sosta”.

Su cosa cambia nel Milan con o senza Mike Maignan: “Non cambia molto, perché abbiamo il nostro modo di giocare. Mike è un giocatore importante per noi e quando è in porta, è meglio per noi perché è tra i top del mondo. Anche Tata sta facendo un buon lavoro. Mike parla sempre, anche quando ceniamo. Siamo fortunati ad averlo con noi”.

"In Serie A mi piacciono Kim, Skriniar, Bonucci e Bremer" — Sui vantaggi della difesa a tre del Milan in fase di impostazione: “Possiamo costruire con una linea più lunga e quando attacchiamo, abbiamo già tre giocatori dietro e non concediamo contropiede. E questo ci porta anche ad avere più giocatori che possono attaccare. È certamente una soluzione molto buona per noi, perché possiamo cambiare assetto durante la partita in base alla situazione che affrontiamo”.

Sul lavoro che sta facendo per segnare di più: “E’ una cosa sulla quale volevo e voglio migliorare. Ho fatto il gol contro la Juventus, ma voglio fare di più. Il mio lavoro è difendere la porta e se lo faccio e vinciamo, va bene uguale”.

Sui difensori che più gli piacciono in Serie A: "Ti direi Kim del Napoli, Skriniar, Bonucci, Bremer … Ce ne sono tanti. E vedendoli, voglio sempre migliorare. So che non ho iniziato la stagione come volevo, ma le cose nel calcio sono così. Voglio vincere ancora e migliorare dove posso".