Tomori: “Da quando gioco nel Milan ho più spazio anche in Nazionale”

Milan, le parole di Fikayo Tomori dal ritiro dell'Inghilterra

Sull'importanza delle prossime partite dell'Inghilterra: "Molto importanti. Ovviamente, i ragazzi hanno affrontato molto bene questo tipo di campagna di qualificazione e sono riusciti a farci qualificare presto. Quindi penso che ora che abbiamo due partite in cui ci siamo già qualificati, sarà una buona opportunità per i giocatori che probabilmente non hanno giocato tanto o che vogliono giocare agli Europei. Penso che sia l’occasione perfetta. L'ultimo ritiro in cui sono riuscito a giocare una partita, la mia prima partita a Wembley, è stato bello. Questo è un passo positivo nella giusta direzione per me e spero di poter fare un altro passo in questo ritiro e giocare una partita di qualificazione. Ovviamente John Stones e Harry Maguire sono davvero i migliori giocatori e sono stati con Southgate per diversi anni. Quindi, per quanto mi riguarda, sto arrivando e sto solo cercando di spingere il più possibile, mostrare all'allenatore cosa posso fare".