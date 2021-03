Tomori: “Maldini? Quello che vuoi fare è impressionarlo tutti i giorni”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha detto di Paolo Maldini: "È come, per un attaccante, avere Lionel Messi come direttore sportivo"

Fikayo Tomori, difensore centrale del Chelsea in prestito al Milan, ha rilasciato una lunga e bella intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. In merito il suo rapporto con Paolo Maldini, ex leggenda rossonera in campo ed oggi dirigente del club di Via Aldo Rossi, Tomori ha dichiarato quanto segue. "Averlo come capo dell'area tecnica è come per un attaccante avere Lionel Messi come direttore sportivo. Quello che vuoi fare è impressionarlo tutti i giorni". Leggi qui l'intervista integrale di Tomori alla 'rosea' >>>