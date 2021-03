Tomori: “Ibrahimovic, un esempio di dedizione e carica agonistica”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic, 39enne attaccante rossonero. Le sue dichiarazioni

Fikayo Tomori, difensore centrale del Chelsea in prestito al Milan, ha rilasciato una lunga e bella intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. In merito il suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic, veterano della squadra rossonera, Tomori ha dichiarato quanto segue. "Magari non ci parla come figli, ma ci motiva e ci parla moltissimo. È un esempio per tutti, di dedizione e di carica agonistica". Leggi qui l'intervista integrale di Tomori alla 'rosea' >>>