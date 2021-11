Tomori: “Ecco cosa ho pensato quando ho firmato con il Milan”

Fikayo Tomori, difensore centrale rossonero, ha parlato al Champions Journal delle sue emozioni quando ha firmato con il Milan

Fikayo Tomori, calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista al Champions Journal, magazine della Champions League. Tomori ha svelato le sue emozioni quando ha firmato per il club rossonero: "Quando ho firmato e avevo per la prima volta una borsa con sopra l'insegna del Milan, ho pensato: 'Wow, sono qui. È tutto vero'. Mio padre guardava il calcio negli anni '80 e '90, quando il Milan vinceva le Champions League ed era la migliore squadra del mondo. Per lui è pazzesco. Sono davvero, davvero felice e grato di essere qui. Se dovessi ritirarmi oggi o se dovesse succedermi qualcosa, Dio non voglia, potrei dire: 'Sì, ho giocato per il Chelsea, per il Milan e sono riuscito a vestire la maglia dell'Inghilterra'. Pensarci è da pazzi".