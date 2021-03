Tomori: “Con Pioli all’inizio non è stato facile: però ci siamo capiti”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha spiegato che con Stefano Pioli, tecnico rossonero, all'inizio la barriera linguistica era un problema

Fikayo Tomori, difensore centrale del Chelsea in prestito al Milan, ha rilasciato una lunga e bella intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. In merito le difficoltà linguistiche riscontrate all'inizio della sua avventura in rossonero, e sulla lingua che utilizza per comunicare sul terreno di gioco, Tomori ha risposto quanto segue.