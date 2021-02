Tomori: “Chelsea? Non è detto. Potrei scrivere una favola al Milan” | News

Milan, il futuro di Tomori

Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del Telegraph. Tomori ha parlato del suo futuro, che potrebbe essere colorato di rossonero. Ecco cosa ha detto.

“Chelsea? Tutti vorrebbero vivere una favola, ma il calcio e la vita non sono una favola. Non sto dicendo che non sarò mai più al Chelsea, ma in questo momento non sono un giocatore dei Blue: sono al Milan e devo concentrarmi qui. Chissà, potrei fare una favola a Milano“. Calciomercato Milan: pronto un colpo dall’Arsenal. VAI ALLA NOTIZIA>>>