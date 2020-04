Toldo: “Il Derby in Champions me lo ricordo per Shevchenko…”

ULTIME NEWS MILAN – Francesco Toldo, intervistato da ‘Sky Sport’, ha ricordato il Derby più importante giocato in carriera. Un Derby che ricorda per i tacchetti di Shevchenko. Ecco del sue parole: “Per peso fu quello più importante che giocai. Uscii dal derby con un ginocchio rotto, perchè Shevchenko segnando mi venne addosso con i tacchetti. Quindi me lo ricordo bene (ride, n.d.r.). Sì, io sono cresciuto nel settore giovanile del Milan. Dal Milan sono andato a far esperienza prima a Verona, poi Trento, Ravenna e infine Firenze, rimanendo proprietà del Milan. Però in quegli anni c’era un certo Sebastiano Rossi e aveva chiuso la porta a chiunque. Non avevo voglia di far la guerra a Seba e quindi fui ceduto alla Fiorentina”. Intanto ecco la nostra intervista esclusiva ad un giovane prospetto della Primavera rossonera, continua a leggere >>>

