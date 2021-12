Toldo: “Bel campionato, è come Hamilton e Vestappen in Formula 1”

Francesco Toldo, ex portiere, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo questo campionato, paragonandolo a quanto sta accadendo in Formula 1

Intervenuto ai microfoni su 'Radio Anch'io Sport', trasmissione di 'Rai Radio1', Francesco Toldo ha parlato del campionato in corso. Queste le parole dell'ex portiere dell'Inter. "Finalmente un bel campionato, appassionante e combattuto, con tre o quattro squadre che si contendono il titolo. E' come con Hamilton e Verstappen in Formula 1. E credo che i tifosi siano felici perchè è questo che vogliono vedere, non una squadra che domina da sola. Sono anche molto contento per l'Inter, vederla ancora così è per me un piacere. Devo dire che Simone Inzaghi ha fatto un gran lavoro, la squadra gioca bene e segna anche molto, mi pare che sia quella che ha fatto finora più gol in questa stagione".