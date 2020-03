Tognazzi: “Milan? Manca continuità a tutti i livelli. Elliott? Ecco l’errore”

NEWS MILAN – Gianmarco Tognazzi, attore e grande tifoso del Milan, è stato intervistato dal quotidiano Tuttosport, in edicola questa mattina: “Gazidis? Penso che ci sia un errore da entrambe le parti, ma una è la causa e l’altro è l’effetto. Una cosa poteva essere rimandata a data da destinarsi, ovvero l’esplosione di Boban. Anche se non è stato detto di nulla di offensivo. Le domande che mi faccio io sono diverse. Se la scorsa estate sia Leonardo sia Gattuso hanno lasciato il Milan, perché vai a chiamare uno come Boban se hai un altro progetto in testa? Manca continuità a tutti i livelli. È fondamentale dare forza e stabilità ad un progetto in ogni area. Non si può pensare che gli sponsor arrivino senza risultati sul campo. Boban e Maldini si sono dovuti muovere dentro dei parametri ben precisi e hanno operato in quel recinto, che gli è stato dato dalla proprietà. Cosa dovevano fare di più?!”

Su Pioli: “Pioli sta facendo bene e sta dimostrando, con i fatti, che le scelte fatte nel mercato invernale da parte della dirigenza sono corrette. Una rosa fatta di soli giovani, quando le cose vanno male, non sa come gestirle. AVERE UNA spina dorsale esperta, come hanno sempre detto Boban e Maldini, ha aiutato il Milan a rialzarsi e a fare un 2020 quasi perfetto, con la sola macchia nella sconfitta del derby”.

Sulla proprietà: "Cosa si può rimproverare alla proprietà? Il fatto che non sia ancora accorti di come il sistema calcistico italiano sia fatto di canoni diversi da quelli inglesi. Ci sono una serie di valutazioni che a me lasciano basito".

