Tite lascia il Brasile: “E’ la fine del ciclo. Su Neymar quinto rigorista…”

Il Brasile è stato eliminato dal Mondiale in Qatar per mano della Croazia. Al termine dei tempi supplementari, terminati 1-1 grazie alle reti di Neymar e Petkovic, i croati hanno avuto la meglio sui brasiliani dagli undici metri. Al termine del match, il c.t. Tite ha confermato la scelta di lasciare la panchina verdeoro: "È una sconfitta dolorosa, ma sono in pace con me stesso. Confermo che è la fine del ciclo, lo avevo detto più di un anno e mezzo fa. Gol evitabile? Non è vero che eravamo disorganizzati difensivamente. Stavamo costruendo un'azione offensiva, poi una palla in profondità dopo un recupero avversario ci ha messo in difficoltà. Siamo riusciti a chiudere la parte centrale, ma la deviazione ha condizionato il tiro".