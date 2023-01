Tiago Pinto su Zaniolo: “Io metto davanti gli intreressi collettivi”

Le parole di Tiago Pinto su Nicolò Zaniolo

"Nel calcio ci sono due stagioni diverse: quando il mercato è aperto e quando il mercato è chiuso. Ogni tanto gli interessi individuali vengono messi davanti agli obiettivi collettivi. Oggi siamo qua con quelli che hanno voglia di lottare per la Roma e portare i tre punti a casa. Io magari ho fatto tanti errori ma faccio sempre gli interessi collettivi. Zaniolo reintegrato se non parte? Come detto ci sono due stagioni nel calcio. Dobbiamo aspettare la fine del mercato e l'1 febbraio ci sarà una Roma compatta forte e con gli obiettivi chiari".