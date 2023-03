Thiaw: “Ho sempre creduto di poter giocare per la Germania”

Le parole di Malick Thiaw sulla convocazione nella Germania

"Fantastico. Questo mi rende felice e orgoglioso. E dimostra che tutto il duro lavoro degli ultimi anni, il sostegno incondizionato della mia famiglia, che è sempre stata lì per me, sta dando i suoi frutti. Ma anche ora che sono qui con la nazionale, non voglio stare fermo nella mia crescita. Voglio imparare e continuare a migliorare. Questo è sempre stato il mio obiettivo. La Germania è una grande nazione calcistica, una vera nazione calcistica con una nazionale di grande successo, che da bambino tifavo per ogni partita. Ho sempre creduto di avere le qualità per giocare per la Germania. Ma ovviamente non avrei mai potuto essere sicuro che ce l'avrei fatta davvero. Fino a questo punto è andato tutto bene. Adesso sono in Nazionale".