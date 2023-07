Thiago Silva: “Pulisic giocatore fantastico. Se andrà al Milan farà bene”

Thiago Silva, ex difensore rossonero in forza al Chelsea, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'obiettivo del Milan Christian Pulisic

Thiago Silva, ex difensore rossonero ora in forza al Chelsea, era presente al GP d'Inghilterra di Formula 1 a Silverstone. Il brasiliano ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo compagno di squadra Christian Pulisic, ormai vicino a diventare un giocatore del Milan. Di seguito le sue parole a riguardo riportate da 'MilanNews'.