T. Silva: “Parlo spesso con Ibra, voglio giocare fino a 40 anni come lui”

Thiago Silva , ex difensore del Milan attualmente al Chelsea, non ha nascosto la sua volontà di emulare Zlatan Ibrahimovic . Il brasiliano non vuole avere rimpianti e, proprio come lo svedese, vuole andare avanti finché il fisico lo supporterà. Queste le dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del Chelsea.

"Parlo spesso con Ibrahimovic, ultimamente più spesso perché il mio Chelsea e il suo Milan giocheranno contro in Champions League. Il mio obiettivo è fare come lui, giocare fino ai 40 anni, ma non so se riuscirò a rimanere a questo livello, a tenere così alto il grado di competitività. Dipende da questa stagione e da cosa accadrà al Mondiale. E, sì, dipende anche dal prolungamento contrattuale. Per me è molto importante riuscire ancora a starci a questo livello, a 38 anni, ma non è facile, soprattutto in Premier League. Quando finisco di allenarmi, torno a casa e penso a come fare per essere in forma il giorno dopo".