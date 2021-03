Theo Hernández: “Mi piacerebbe se Brahim Díaz restasse un altro anno”

Theo Hernández, al Milan, si trova molto bene con gli spagnoli Samu Castillejo e Brahim Díaz. Le sue belle parole sull'ex Real Madrid

Theo Hernández, difensore del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di 'AS' (LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE). In merito la presenza, in squadra, degli spagnoli Samu Castillejo e Brahim Díaz, ha detto: "Ci capiamo bene in campo, siamo molto scherzosi, ridiamo con tutti. Brahim e Samu sono di Málaga, a Málaga sono così. Mi unisco a loro perché sono così anche io".