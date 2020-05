Theo Hernandez: “Maldini un riferimento per me. Rappresenta il Milan”

MILAN NEWS – Intervista esclusiva a Theo Hernandez, terzino francese del Milan, pubblicata questa mattina da ‘La Gazzetta dello Sport’. Il laterale francese ha parlato anche del suo rapporto con Paolo Maldini e su quanto ha inciso nella sua scelta di venire nel club rossonero. “E’ sempre stato un riferimento per me. Tutti quanti vorrebbero specchiarsi in un personaggio come lui, ha vissuto una carriera gloriosa e rappresenta il Milan. Quando hai di fronte un campione simile c’è poco da pensare. Sono contento che lui e suo figlio Daniel si siano ripresi”, ha dichiarato l’ex Real Madrid.

