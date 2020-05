Allenatore Milan – Ancelotti: “Rangnick? Che sia straniero non importa”

MILAN NEWS – Carlo Ancelotti, in diretta Instagram insieme a Carlo Pellegatti, ha espresso la sua opinione in merito a Ralf Rangnick, nome ormai da mesi accostato al Milan per la panchina: “Non lo conosco, non posso dare nessun tipo di giudizio. Da quello che leggo però so che era innamorato di Sacchi. È straniero? Non c’è da preoccuparsi. Ai tifosi deve preoccupare quando un allenatore è scarso. Ma il Milan sa scegliere gli allenatori e ne ha scelti tanti buoni. La società comunque deve supportare l’allenatore”. Per leggere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

